Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.
Top News
Airbus-Aktie: Großauftrag von IndiGo Airbus-Aktie: Großauftrag von IndiGo
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
AIXTRON Aktie

AIXTRON Aktien-Sparplan
12,94 EUR -0,28 EUR -2,12 %
STU
Marktkap. 1,49 Mrd. EUR

KGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
WKN wurde kopiert
WKN A0WMPJ

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000A0WMPJ6

Symbol wurde kopiert
Symbol AIXXF

JP Morgan Chase & Co.

AIXTRON SE Neutral

17:01 Uhr
AIXTRON SE Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13,40 Euro belassen. Nach den schwächer als erwartet ausgefallenen Eckdaten für das dritte Quartal und der Senkung des 2025er-Ausblicks dürften die Konsensschätzungen für das diesjährige operative Ergebnis (Ebit) im Schnitt um drei bis vier Prozent sinken, schrieb Analyst Craig McDowell am Freitag nach der Zahlenveröffentlichung des Anlagenbauers für die Halbleiterindustrie./rob/ajx/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 14:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 14:50 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIXTRON SE

Analysen zu AIXTRON SE

17:01 AIXTRON Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.25 AIXTRON Hold Jefferies & Company Inc.
10.10.25 AIXTRON Hold Warburg Research
08.10.25 AIXTRON Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.10.25 AIXTRON Neutral UBS AG
mehr Analysen

