AIXTRON Aktie
Marktkap. 1,49 Mrd. EURKGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
WKN A0WMPJ
ISIN DE000A0WMPJ6
Symbol AIXXF
AIXTRON SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13,40 Euro belassen. Nach den schwächer als erwartet ausgefallenen Eckdaten für das dritte Quartal und der Senkung des 2025er-Ausblicks dürften die Konsensschätzungen für das diesjährige operative Ergebnis (Ebit) im Schnitt um drei bis vier Prozent sinken, schrieb Analyst Craig McDowell am Freitag nach der Zahlenveröffentlichung des Anlagenbauers für die Halbleiterindustrie./rob/ajx/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 14:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 14:50 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AIXTRON SE
Zusammenfassung: AIXTRON Neutral
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
13,40 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
12,94 €
|Abst. Kursziel*:
3,59%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
12,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,59%
|
Analyst Name:
Craig McDowell
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIXTRON SE
|17:01
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|08.10.25
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|17:01
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|08.10.25
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|31.07.25
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|30.06.25
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|05.05.25
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|02.05.25
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|25.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|11.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|05.03.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|29.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|14.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|17:01
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|08.10.25
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|AIXTRON Neutral
|UBS AG