AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 13,03 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die AIXTRON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 13,03 EUR ab. Im Tief verlor die AIXTRON SE-Aktie bis auf 12,99 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,06 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 152.688 Stück.

Am 17.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 16,71 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,45 EUR am 07.04.2025. Mit Abgaben von 35,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,178 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,33 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

AIXTRON SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,10 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat AIXTRON SE 137,41 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 131,78 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte AIXTRON SE am 30.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,714 EUR je Aktie.

