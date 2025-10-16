DAX 23.831 -1,8%ESt50 5.607 -0,8%MSCI World 4.296 +0,1%Top 10 Crypto 14,33 -4,0%Nas 22.677 +0,5%Bitcoin 91.465 -1,0%Euro 1,1668 -0,2%Öl 61,22 +0,3%Gold 4.236 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 D-Wave Quantum A3DSV9 Allianz 840400 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen mit leichtem Rebound -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Conti übertrifft Prognosen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, HPE, Meta im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Continental-Aktie zieht an: Erwartungen bei Marge und Cashflow klar übertroffen Continental-Aktie zieht an: Erwartungen bei Marge und Cashflow klar übertroffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AIXTRON Aktie

Kaufen
Verkaufen
AIXTRON Aktien-Sparplan
13,00 EUR -0,22 EUR -1,66 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,49 Mrd. EUR

KGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0WMPJ

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0WMPJ6

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AIXXF

Jefferies & Company Inc.

AIXTRON SE Hold

19:21 Uhr
AIXTRON SE Hold
Aktie in diesem Artikel
AIXTRON SE
13,00 EUR -0,22 EUR -1,66%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron nach Eckdaten zum dritten Quartal und einer Prognosesenkung auf "Hold" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Der Umsatz und insbesondere die Bruttomarge des Anlagenbauers hätten enttäuscht, schrieb Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Laut dem Unternehmen ist der Geschäftsbereich Optoelektronik weiterhin der gesündeste. Insofern geht der Experte davon aus, dass die schwache Geschäftsentwicklung auf den Rest des Unternehmens verteilt ist./rob/la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 11:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 11:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIXTRON SE

Zusammenfassung: AIXTRON Hold

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
12,98 €		 Abst. Kursziel*:
7,90%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
13,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,73%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

19:21 AIXTRON Hold Jefferies & Company Inc.
17:01 AIXTRON Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.25 AIXTRON Hold Jefferies & Company Inc.
10.10.25 AIXTRON Hold Warburg Research
08.10.25 AIXTRON Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu AIXTRON SE

finanzen.net Schwache Nachfrage AIXTRON-Aktie rutscht ab: Ziele nach unten korrigiert AIXTRON-Aktie rutscht ab: Ziele nach unten korrigiert
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Gekappte Jahresziele schocken Aixtron-Anleger nur kurz
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagnachmittag mit KursVerlusten
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX gibt nachmittags nach
dpa-afx ROUNDUP/Markterholung lässt auf sich warten: Aixtron senkt Jahresprognose
dpa-afx Markterholung lässt auf sich warten: Aixtron senkt Jahresprognose - Aktie fällt
EQS Group AIXTRON gibt vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt und passt Prognose für das Gesamtjahr 2025 an
EQS Group EQS-Adhoc: AIXTRON SE gibt vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt und passt Prognose für das Gesamtjahr 2025 an
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag mit Verlusten
EQS Group AIXTRON reports preliminary Q3/2025 results and adjusts FY 2025 guidance
EQS Group EQS-Adhoc: AIXTRON SE reports preliminary Q3/2025 figures and adjusts FY 2025 guidance
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
AIXTRON SE zu myNews hinzufügen