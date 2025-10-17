AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag mit Abschlägen

AIXTRON SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 13,10 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie wies um 09:03 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 13,10 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der AIXTRON SE-Aktie ging bis auf 13,06 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,06 EUR. Bisher wurden heute 10.030 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Bei 16,71 EUR markierte der Titel am 17.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 27,52 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,45 EUR am 07.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

AIXTRON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,178 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,33 EUR.

Am 31.07.2025 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,18 EUR gegenüber 0,10 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent auf 137,41 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 131,78 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 0,714 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

