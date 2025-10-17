AIXTRON Aktie
Marktkap. 1,46 Mrd. EURKGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
WKN A0WMPJ
ISIN DE000A0WMPJ6
Symbol AIXXF
AIXTRON SE Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aixtron von 16 auf 15 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die vorgelegten Eckdaten zum dritten Quartal hätten die Erwartungen nicht erfüllt, schrieb Michael Kuhn in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies unterstreiche einmal mehr die derzeitigen Herausforderungen, denen der Chipindustrie-Ausrüster ausgesetzt sei. In einem "wiederkehrenden Muster der letzten Jahre" sei das Quartal auch hinter den Ambitionen des Unternehmens zurückgeblieben./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AIXTRON Hold
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
15,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
12,98 €
|Abst. Kursziel*:
15,61%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
12,73 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,88%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,21 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIXTRON SE
|14:01
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|14:01
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|12:26
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
|09:41
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|17.10.25
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|30.06.25
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|05.05.25
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|02.05.25
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|25.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|11.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|05.03.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|29.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|14.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
