Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Amazon-Aktie etwas höher: Störung legt Websites und Apps lahm
Airbus SE-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Hold-Bewertung bekannt
Volvo (B) Aktie

22,88 EUR +0,26 EUR +1,15 %
STU
247,40 SEK -20,80 SEK -7,76 %
STO
Marktkap. 45,77 Mrd. EUR

KGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN 855689

ISIN SE0000115446

Symbol VOLVF

Deutsche Bank AG

Volvo AB (B) Buy

14:36 Uhr
Volvo AB (B)
22,88 EUR 0,26 EUR 1,15%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Volvo B-Aktien von 305 auf 280 schwedische Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeugbauer habe für das dritte Quartal schwache Zahlen vorgelegt, schrieb Nicolai Kempf in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese seien geprägt von einer enttäuschenden Auftrags- und Margenentwicklung bei Lastwagen und einem gedämpften Marktausblick auf das Jahr 2026. Am europäischen Markt komme nur langsam wieder Schwung auf und in den USA bleibe die Lage weiterhin sehr schwierig./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
280,00 SEK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
247,40 SEK		 Abst. Kursziel*:
13,18%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
247,40 SEK		 Abst. Kursziel aktuell:
13,18%
Analyst Name:
Nicolai Kempf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
305,57 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

14:36 Volvo (B) Buy Deutsche Bank AG
08:01 Volvo (B) Buy Jefferies & Company Inc.
17.10.25 Volvo (B) Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.10.25 Volvo (B) Outperform RBC Capital Markets
17.10.25 Volvo (B) Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Volvo AB (B)

finanzen.net NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Volvo (B) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Kursplus
dpa-afx ROUNDUP: Nachfrageschwäche in Nordamerika belastet Lkw-Bauer Volvo
dpa-afx Volvo-Aktie knickt ein: Nachfrageschwäche in Nordamerika belastet Lkw-Bauer
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Volvo B auf 'Buy' - Ziel 350 Kronen
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Volvo unter Druck - trübe Aussichten belasten
finanzen.net Ausblick: Volvo (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
PR Newswire Changes to the Volvo Group Executive Board and Renault Trucks management team
PR Newswire New number of votes in AB Volvo
PR Newswire Volvo Group - the second quarter 2025
PR Newswire Volvo Group Receives EU Innovation Support for CarbonSmart Initiative
PR Newswire Volvo Construction Equipment acquires Swecon
PR Newswire Andrea Fuder, Chief Purchasing Officer at Volvo Group has tragically passed away
PR Newswire AB Volvo: The Foundation Assar Gabrielsson Prize recipients 2025 awarded
PR Newswire New number of votes in AB Volvo
