UBS AG

AIXTRON SE Neutral

14:01 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aixtron auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,60 Euro belassen. Die vom Spezialanlagenbauer gesenkten Ziele und maue Branchensignale könnten Investoren womöglich als Einstiegsgelegenheit begreifen angesichts der aktuellen Bewertung und des Augenmerks auf eine mögliche Erholung im Jahr 2026, schrieb Gareth Jenkins in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 14:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 14:25 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIXTRON SE