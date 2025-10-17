AIXTRON Aktie
Marktkap. 1,46 Mrd. EURKGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
WKN A0WMPJ
ISIN DE000A0WMPJ6
Symbol AIXXF
AIXTRON SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aixtron auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,60 Euro belassen. Die vom Spezialanlagenbauer gesenkten Ziele und maue Branchensignale könnten Investoren womöglich als Einstiegsgelegenheit begreifen angesichts der aktuellen Bewertung und des Augenmerks auf eine mögliche Erholung im Jahr 2026, schrieb Gareth Jenkins in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 14:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 14:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AIXTRON SE
Zusammenfassung: AIXTRON Neutral
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
14,60 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
12,98 €
|Abst. Kursziel*:
12,52%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
12,73 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,73%
|
Analyst Name:
Gareth Jenkins
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,21 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIXTRON SE
|14:01
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|14:01
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|12:26
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
|09:41
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|17.10.25
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|14:01
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|12:26
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
|09:41
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|17.10.25
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|30.06.25
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|05.05.25
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|02.05.25
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|25.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|11.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|05.03.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|29.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|14.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|14:01
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|14:01
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|12:26
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
|09:41
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|17.10.25
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.