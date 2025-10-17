DAX 24.126 +1,2%ESt50 5.653 +0,8%MSCI World 4.308 +0,3%Top 10 Crypto 15,22 +2,4%Nas 22.680 +0,5%Bitcoin 95.320 +2,3%Euro 1,1655 -0,1%Öl 60,91 -0,7%Gold 4.315 +1,5%
AIXTRON Aktie

12,73 EUR -0,27 EUR -2,08 %
STU
Marktkap. 1,46 Mrd. EUR

KGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
WKN A0WMPJ

ISIN DE000A0WMPJ6

Symbol AIXXF

UBS AG

AIXTRON SE Neutral

14:01 Uhr
AIXTRON SE Neutral
AIXTRON SE
12,73 EUR -0,27 EUR -2,08%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aixtron auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,60 Euro belassen. Die vom Spezialanlagenbauer gesenkten Ziele und maue Branchensignale könnten Investoren womöglich als Einstiegsgelegenheit begreifen angesichts der aktuellen Bewertung und des Augenmerks auf eine mögliche Erholung im Jahr 2026, schrieb Gareth Jenkins in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 14:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 14:25 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
14,60 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
12,98 €		 Abst. Kursziel*:
12,52%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
12,73 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,73%
Analyst Name:
Gareth Jenkins 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,21 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

