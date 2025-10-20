DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.304 +0,2%Top 10 Crypto15,05 +1,3%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.385 +2,4%Euro1,1666 ±0,0%Öl60,78 -0,9%Gold4.234 -0,4%
Neue Höchststände

Kräftige Erholung an den asiatischen Börsen - Nikkei-225 auf Rekordhoch

20.10.25 07:55 Uhr
Asiatische Märkte im Aufschwung: Nikkei-225 erklimmt neues Rekordhoch | finanzen.net

An den ostasiatischen Aktienmärkten geht es zum Start in die neue Woche kräftig aufwärts. Deutliche Verluste zum Ausklang der Vorwoche werden mehr als wettgemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Advantest Corp.
97,72 EUR 0,08 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Semiconductor Manufacturing International Corp Registered Shs
3,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SK hynix Inc.
465.500,00 KRW 13.000,00 KRW 2,87%
Charts|News|Analysen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
258,50 EUR 3,50 EUR 1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Hang Seng
25.247,1 PKT -641,4 PKT -2,48%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
49.185,5 PKT 1.603,4 PKT 3,37%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
3.839,8 PKT -76,5 PKT -1,95%
Charts|News|Analysen

Der Nikkei-225 in Tokio macht zwischenzeitlich einen Satz rund 3 Prozent auf ein neues Rekordhoch von 49.014,88 Punkten. Der Hongkonger HSI springt um 2,3 Prozent nach oben, der Shanghai-Composite legt um 0,53 Prozent zu und in Seoul verbessert sich der Kospi um 1,4 Prozent.

In Tokio sorgt die Wette, dass die neue Chefin der Regierungspartei LDP Sanae Takaichi, die als fiskalische Taube gilt, auch Premierministerin Japans werden wird, für Kauflaune. Von Takaichi werde erwartet, dass sie die Staatsausgaben erhöhen und sich gegen weitere Zinserhöhungen durch die Bank of Japan aussprechen werde, heißt es. Dazu passend gibt der Yen etwas nach. Hintergrund sind Fortschritte bei Koalitionsverhandlungen. Einem Medienbericht zufolge könne heute vor einer Parlamentsabstimmung am Dienstag eine Einigung unterzeichnet werden.

An den chinesischen Börsen, aber nicht nur dort, sorgt für Zuversicht, dass sich das Weiße Haus in Washington im Hinblick auf den Handelskonflikt zwischen den USA und China zuletzt wieder konzilianter äußerte. US-Präsident Trump hatte einen Handelskrieg mit China als "nicht tragbar" bezeichnet und in den kommenden Wochen Gespräche auf hoher Ebene mit Peking avisiert.

Derweil stieg das chinesische BIP im dritten Quartal wie erwartet auf Jahresbasis lediglich um 4,8 Prozent. Das BIP wuchs damit so langsam wie seit einem Jahr nicht mehr. Die Folge sind Spekulationen über weitere staatliche Stützungsmaßnahmen, weil Peking für das Gesamtjahr ein Wachstum von 5 Prozent anstrebt. Zugleich stieg aber die Industrieproduktion im September mit einem Plus von 6,5 Prozent stärker als erwartet.

