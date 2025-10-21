Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag fester

Infineon im Blick

Die Aktie von Infineon zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 34,73 EUR zu.

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 34,73 EUR. Im Tageshoch stieg die Infineon-Aktie bis auf 35,01 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,09 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.564.009 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 39,43 EUR markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 13,53 Prozent Luft nach oben. Bei 23,17 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 33,29 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,352 EUR je Infineon-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,91 EUR an.

Am 05.08.2025 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 3,70 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,70 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Infineon-Bilanz für Q4 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 1,43 EUR im Jahr 2025 aus.

