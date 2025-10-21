Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Japans neue Regierung dürfte Ausgabenerhöhungen begrenzen

Japans neue Regierungskoalition dürfte die Erhöhung der Staatsausgaben begrenzen und einen neutralen geldpolitischen Kurs beibehalten, schreibt ING in einer Research Note. Dies wäre eine Abkehr von dem früheren Plädoyer von Ministerpräsidentin Sanae Takaichi für eine lockerere Geldpolitik , meint die Volkswirtin Min Joo Kang. Angesichts der Präferenz der Innovationspartei (Ishin) für einen schlankeren Staat werde sich die Koalition wahrscheinlich eher auf gezielte Investitionen in die Industrie als auf Geldgeschenke oder den Ausbau der Sozialleistungen konzentrieren.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 2 Wochen Okt +5,4% gg Vorjahr

Kanada Sep Verbraucherpreise +2,4% gg Vorjahr

Kanada Sep Verbraucherpreise PROGNOSE: +2,2% gg Vorjahr

Kanada Sep Verbraucherpreise +0,1% gg Vm

October 21, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)