Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 33,13 EUR.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Infineon legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 33,13 EUR. In der Spitze gewann die Infineon-Aktie bis auf 33,13 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 97.280 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,43 EUR) erklomm das Papier am 20.02.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 19,03 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 30,05 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2024 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,352 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 42,91 EUR angegeben.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 05.08.2025. Es stand ein EPS von 0,23 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Infineon im vergangenen Quartal 3,70 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Infineon 3,70 Mrd. EUR umsetzen können.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,43 EUR je Infineon-Aktie.
Analysen zu Infineon AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.2025
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.2025
|Infineon Buy
|UBS AG
|25.09.2025
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
