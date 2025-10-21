Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Infineon. Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.
Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 34,19 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Infineon-Aktie bei 34,19 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,09 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 76.977 Infineon-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 39,43 EUR. Mit einem Zuwachs von 15,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,17 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 32,23 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,352 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,91 EUR je Infineon-Aktie an.
Am 05.08.2025 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 0,23 EUR. Im letzten Jahr hatte Infineon einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,70 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Die Infineon-Bilanz für Q4 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 17.11.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 1,43 EUR je Aktie aus.
Analysen zu Infineon AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.2025
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.2025
|Infineon Buy
|UBS AG
|25.09.2025
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
