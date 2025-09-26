GSK Aktie
Marktkap. 68,57 Mrd. EURKGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK anlässlich des
angekündigten Wechsels an der Führungsspitze mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Underweight"
belassen. Die Ernennung des bisherigen Marketing- und Vertriebschefs Luke Miels zum neuen
Unternehmenschef im kommenden Jahr dürfte ihm vor Ablauf des Dolutegravir-Patents 2028 Zeit
verschaffen, sich auf die nächste Wachstumsphase des Pharmakonzerns zu fokussieren, schrieb Zain
Ebrahim am Montag in seiner ersten Reaktion./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG,
Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-
afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: GSK Underweight
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
14,00 £
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
15,21 £
|Abst. Kursziel*:
-7,96%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
15,25 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,20%
|
Analyst Name:
Zain Ebrahim
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,04 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|11:56
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|11:56
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|04.06.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|16.05.25
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:56
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|GSK Halten
|DZ BANK
|30.07.25
|GSK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|GSK Neutral
|UBS AG