Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Canopy Growth, Alibaba, D-Wave & Co., Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Goldpreis, Autoaktien im Fokus
Top News
Darum sieht die Bank of America gute Chancen für die Satelliten-Aktie AST SpaceMobile Darum sieht die Bank of America gute Chancen für die Satelliten-Aktie AST SpaceMobile
Klöckner & Co-Aktie steigt: US-Distributionsstandorte für dreistelligen Millionenbetrag verkauft Klöckner & Co-Aktie steigt: US-Distributionsstandorte für dreistelligen Millionenbetrag verkauft
GSK Aktie

GSK Aktien-Sparplan
17,56 EUR +0,65 EUR +3,84 %
STU
15,25 GBP +0,39 GBP +2,62 %
LSE
Marktkap. 68,57 Mrd. EUR

KGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
WKN A3DMB5

ISIN GB00BN7SWP63

JP Morgan Chase & Co.

GSK Underweight

11:56 Uhr
GSK Underweight
GSK PLC Registered Shs
17,56 EUR 0,65 EUR 3,84%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK anlässlich des

angekündigten Wechsels an der Führungsspitze mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Underweight"

belassen. Die Ernennung des bisherigen Marketing- und Vertriebschefs Luke Miels zum neuen

Unternehmenschef im kommenden Jahr dürfte ihm vor Ablauf des Dolutegravir-Patents 2028 Zeit

verschaffen, sich auf die nächste Wachstumsphase des Pharmakonzerns zu fokussieren, schrieb Zain

Ebrahim am Montag in seiner ersten Reaktion./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:12 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG,

Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-

afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK Underweight

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
14,00 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
15,21 £		 Abst. Kursziel*:
-7,96%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
15,25 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,20%
Analyst Name:
Zain Ebrahim 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,04 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

11:56 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:06 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
18.09.25 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.09.25 GSK Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.08.25 GSK Hold Deutsche Bank AG
