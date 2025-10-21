NACHBÖRSE/XDAX unverändert auf 24.324 Pkt - Adidas nach Zahlen gesucht
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Mit nachbörslichen Aufschlägen von 2,5 Prozent haben Adidas auf "starke" Drittquartalszahlen sowie einen angehobenen Gewinnausblick für das Gesamtjahr reagiert. Der Sportartikelhersteller rechnet nun mit einem operativen Gewinn in der Größenordnung von etwa 2 Milliarden Euro anstatt in der Spanne 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.23 Uhr 17.30 Uhr
24.324 24.330 -0%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt
(END) Dow Jones Newswires
October 21, 2025 16:25 ET (20:25 GMT)
Nachrichten zu adidas
Analysen zu adidas
