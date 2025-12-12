GNW-News: SALI demonstriert globale Ambitionen mit Billboard-Kampagne am Times Square und markiert Meilenstein auf dem Weg zum führenden Anbieter von Elektro...

^NEW YORK, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Heute feierte SALI, Chinas führende

Marke für Elektrowerkzeugzubehör, einen glanzvollen Auftritt auf der legendären

Wer­bung Wer­bung

Nasdaq-Werbetafel am Times Square. Unter dem Motto?Die erste Wahl von Millionen

in Europa und Amerika" unterstrich die Marke ihre Ambition, sich von einem E-

Commerce-Giganten zu einem globalen Marktführer im professionellen Sektor zu

entwickeln.

SALI Tools hat Auftritt am New Yorker Times Square

1. Datenbasierte globale Dominanz

* Über 160 Länder und Regionen werden von 45 nationalen Vertriebspartnern

Wer­bung Wer­bung

bedient.

* Amazon-Websites USA/Europa: Der jährliche Absatz übersteigt

300.000 Produkte.

* Über 500.000 kumulierte Nutzerinnen und Nutzer auf Amazon USA/Europa.

* 15?% Wachstum gegenüber dem Vorjahr in den Märkten der Neuen Seidenstraße.

2. Lokalisierte Strategien zur Überwindung von Marktbarrieren

* Heimwerkerfreundliche Sets für Hobbyhandwerker in Nordamerika

Wer­bung Wer­bung

* Gemeinsam mit lokalen Logistikpartnern errichtete regionale Lagerhäuser zur

Senkung der Endnutzerkosten

Handwerker, die mit SALI-Werkzeugen arbeiten

3. Die Zukunft: vom?Werkzeuglieferanten" zum?Lösungsarchitekten"

?Wir gehen über Einzelproduktlösungen hinaus", erklärt der CEO von SALI.?Unsere

neuen szenariobasierten Systeme - wie die bevorstehende 'Safety Green Tools

Alliance' mit globalen Partnern - werden nachhaltige Industriestandards neu

definieren."

Dieses Debüt am Times Square markiert den Wandel von SALI vom?Hidden Champion"

zur weltweit bekannten Marke.

SALI Tools globale strategische Ausrichtung

ÜBER SALI:

SALI ist eine Werkzeugmarke der Zhejiang Sali Abrasive Technology Co., Ltd., die

eine breite Palette von Produkten anbietet, darunter Elektrowerkzeugzubehör,

Elektrowerkzeuge, Handwerkzeuge und Druckluftwerkzeuge. Seit seiner Einführung

im Jahr 2010 hat SALI sich Markenrechte in über 190 Ländern und Regionen

weltweit gesichert. SALI liefert hochwertige, sichere und zuverlässige

Werkzeugverbrauchsmaterialien und bedient professionelle Nutzer in verschiedenen

Branchen wie Metallverarbeitung, Holzbearbeitung, Steinverarbeitung, Bau und

Dekoration, Landschaftsbau sowie Kfz-Wartung und -Reparatur.

Bis heute werden SALI-Produkte in über 160 Ländern und Regionen verkauft, mit

mehr als 45 nationalen Vertretern.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7e973cf2-05b2-4cdb-a003-

b3ed18ecd215/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/645b38b7-

0770-41ca-85a0-968b9a22996a/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/864ac4de-533c-4ccf-b41a-

0ba6590ad555/de

Kontakt:

Zhejiang Sali Abrasive Technology Co., Ltd

Lightman Yu

76818186@qq.com

https://www.sali-group.comÂ°