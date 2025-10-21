DAX 24.330 +0,3%ESt50 5.687 +0,1%MSCI World 4.343 +0,0%Top 10 Crypto 15,01 -3,2%Nas 22.954 -0,2%Bitcoin 93.117 -0,6%Euro 1,1614 +0,1%Öl 62,57 +1,5%Gold 4.157 +0,8%
Marktkap. 3,31 Bio. EUR

KGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 650 US-Dollar auf "Buy" belassen. Vor dem Quartalsbericht in der kommenden Woche ging Analyst Karl Keirstead am Dienstagabend noch auf aktuelle Diskussionen unter den Anlegern ein. Hinsichtlich des Wachstums der Azure-Cloud und hoher Markterwartungen sieht er eher Chancen als Risiken./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 20:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Microsoft Buy

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 650,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 517,66		 Abst. Kursziel*:
25,57%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 517,00		 Abst. Kursziel aktuell:
25,73%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 632,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

