Microsoft Aktie
Marktkap. 3,31 Bio. EURKGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN 870747
ISIN US5949181045
Symbol MSFT
Microsoft Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 650 US-Dollar auf "Buy" belassen. Vor dem Quartalsbericht in der kommenden Woche ging Analyst Karl Keirstead am Dienstagabend noch auf aktuelle Diskussionen unter den Anlegern ein. Hinsichtlich des Wachstums der Azure-Cloud und hoher Markterwartungen sieht er eher Chancen als Risiken./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 20:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Microsoft Buy
|Unternehmen:
Microsoft Corp.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 650,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 517,66
|Abst. Kursziel*:
25,57%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 517,00
|Abst. Kursziel aktuell:
25,73%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 632,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Microsoft Corp.
