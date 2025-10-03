European Lithium Aktie News: European Lithium am Mittag mit Kursfeuerwerk
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von European Lithium. Die Aktionäre schickten das Papier von European Lithium nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 25,9 Prozent auf 0,063 EUR.
Die Aktie legte um 12:03 Uhr in der Tradegate-Sitzung 25,9 Prozent auf 0,063 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die European Lithium-Aktie bei 0,066 EUR. Bei 0,066 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Von der European Lithium-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.762.455 Stück gehandelt.
Am 03.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,066 EUR. Der aktuelle Kurs der European Lithium-Aktie ist somit 4,430 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,014 EUR ab. Derzeit notiert die European Lithium-Aktie damit 345,070 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
European Lithium wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 13.03.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der European Lithium-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 12.03.2027.
