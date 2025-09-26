European Lithium Aktie News: European Lithium legt am Montagvormittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von European Lithium. Das Papier von European Lithium konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,6 Prozent auf 0,050 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 09:15 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,6 Prozent auf 0,050 EUR zu. Kurzfristig markierte die European Lithium-Aktie bei 0,050 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,050 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 67.463 European Lithium-Aktien.
Am 09.09.2025 markierte das Papier bei 0,058 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,683 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der European Lithium-Aktie. Am 13.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,014 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die European Lithium-Aktie 254,930 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2026 erfolgen. Am 12.03.2027 wird European Lithium schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf European Lithium
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf European Lithium
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com
Nachrichten zu European Lithium Ltd
Analysen zu European Lithium Ltd
Keine Analysen gefunden.