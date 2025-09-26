DAX23.792 +0,2%ESt505.514 +0,3%Top 10 Crypto15,52 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.685 -0,2%Euro1,1724 +0,3%Öl69,42 -0,5%Gold3.818 +1,5%
European Lithium im Fokus

European Lithium Aktie News: European Lithium legt am Montagvormittag zu

29.09.25 09:29 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von European Lithium. Das Papier von European Lithium konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,6 Prozent auf 0,050 EUR.

Die Aktie legte um 09:15 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,6 Prozent auf 0,050 EUR zu. Kurzfristig markierte die European Lithium-Aktie bei 0,050 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,050 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 67.463 European Lithium-Aktien.

Am 09.09.2025 markierte das Papier bei 0,058 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,683 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der European Lithium-Aktie. Am 13.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,014 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die European Lithium-Aktie 254,930 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2026 erfolgen. Am 12.03.2027 wird European Lithium schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

