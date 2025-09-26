DAX23.785 +0,2%ESt505.506 +0,1%Top 10 Crypto15,51 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.720 -0,1%Euro1,1718 +0,2%Öl68,98 -1,1%Gold3.818 +1,5%
Aktienentwicklung

European Lithium Aktie News: European Lithium am Mittag auf grünem Terrain

29.09.25 12:08 Uhr
European Lithium Aktie News: European Lithium am Mittag auf grünem Terrain

Die Aktie von European Lithium gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die European Lithium-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 0,050 EUR.

Um 11:56 Uhr wies die European Lithium-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 0,050 EUR nach oben. Bei 0,051 EUR markierte die European Lithium-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,050 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 399.413 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.09.2025 auf bis zu 0,058 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,600 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 13.11.2024 auf bis zu 0,014 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der European Lithium-Aktie 71,600 Prozent sinken.

Am 13.03.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 12.03.2027 dürfte European Lithium die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net

