Freundlicher Handel in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels steigen

NASDAQ Composite-Performance

Der NASDAQ Composite schloss den Montagshandel im Plus ab.

Am Montag sprang der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss um 0,48 Prozent auf 22.591,15 Punkte an. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,539 Prozent auf 22.605,30 Punkte an der Kurstafel, nach 22.484,07 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22.704,90 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 22.536,06 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 29.08.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 21.455,55 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, einen Stand von 20.273,46 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, bei 18.119,59 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 17,17 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 22.801,90 Punkten. Bei 14.784,03 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell NetGear (+ 7,76 Prozent auf 31,52 USD), Innodata (+ 7,69 Prozent auf 75,94 USD), Donegal Group B (+ 5,83 Prozent auf 17,25 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5,62 Prozent auf 326,42 USD) und Cerus (+ 5,56 Prozent auf 1,52 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Nissan Motor (-10,81 Prozent auf 2,27 USD), World Acceptance (-7,93 Prozent auf 169,81 USD), Myriad Genetics (-6,04 Prozent auf 7,24 USD), Hooker Furniture (-6,03 Prozent auf 10,59 USD) und PetMed Express (-5,28 Prozent auf 2,51 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 52.477.697 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3,694 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Die Upbound Group-Aktie hat mit 5,76 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,59 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

