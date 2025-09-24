DAX23.623 +0,4%ESt505.468 +0,4%Top 10 Crypto15,00 -1,7%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.380 ±-0,0%Euro1,1669 ±0,0%Öl69,29 -0,5%Gold3.744 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Intel 855681 HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Plug Power A1JA81 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX im Plus -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- SAP sichert sich Milliardenauftrag -- Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Oracle im Fokus
Top News
Daimler Truck-Analyse: Daimler Truck-Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet Daimler Truck-Analyse: Daimler Truck-Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet
BMW-Aktie dennoch in Grün: Massenhafter Rückruf in den USA BMW-Aktie dennoch in Grün: Massenhafter Rückruf in den USA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.
Kursentwicklung

European Lithium Aktie News: European Lithium fällt am Mittag

26.09.25 12:08 Uhr
European Lithium Aktie News: European Lithium fällt am Mittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 0,049 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
European Lithium Ltd
0,05 EUR -0,00 EUR -2,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:47 Uhr fiel die European Lithium-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 0,049 EUR ab. Der Kurs der European Lithium-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,049 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,052 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 259.690 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,058 EUR) erklomm das Papier am 09.09.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die European Lithium-Aktie mit einem Kursplus von 17,004 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.11.2024 bei 0,014 EUR. Mit einem Kursverlust von 71,255 Prozent würde die European Lithium-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Voraussichtlich am 13.03.2026 dürfte European Lithium Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Am 12.03.2027 wird European Lithium schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf European Lithium

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf European Lithium

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu European Lithium Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung