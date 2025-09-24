European Lithium Aktie News: European Lithium fällt am Mittag

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 0,049 EUR.

Um 11:47 Uhr fiel die European Lithium-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 0,049 EUR ab. Der Kurs der European Lithium-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,049 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,052 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 259.690 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,058 EUR) erklomm das Papier am 09.09.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die European Lithium-Aktie mit einem Kursplus von 17,004 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.11.2024 bei 0,014 EUR. Mit einem Kursverlust von 71,255 Prozent würde die European Lithium-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Voraussichtlich am 13.03.2026 dürfte European Lithium Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Am 12.03.2027 wird European Lithium schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net