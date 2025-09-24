European Lithium Aktie News: European Lithium tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von European Lithium. Zuletzt wies die European Lithium-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 0,051 EUR nach oben.

Die European Lithium-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:20 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 0,051 EUR. Die European Lithium-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,052 EUR. Bei 0,052 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 65.200 European Lithium-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.09.2025 bei 0,058 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,451 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der European Lithium-Aktie. Am 13.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,014 EUR ab. Abschläge von 72,374 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 13.03.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 12.03.2027 wird European Lithium schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net