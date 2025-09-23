European Lithium Aktie News: European Lithium am Vormittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von European Lithium. Die Aktionäre schickten das Papier von European Lithium nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,3 Prozent auf 0,051 EUR.
Die Aktie legte um 09:04 Uhr in der Tradegate-Sitzung 3,3 Prozent auf 0,051 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die European Lithium-Aktie bisher bei 0,051 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,049 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 2.800 European Lithium-Aktien umgesetzt.
Am 09.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,058 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die European Lithium-Aktie 13,780 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,014 EUR. Dieser Wert wurde am 13.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 72,047 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von European Lithium wird am 13.03.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 12.03.2027.
