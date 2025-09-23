European Lithium Aktie News: European Lithium am Mittwochnachmittag gefragt

So entwickelt sich European Lithium

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Plus bei 0,050 EUR.

Die European Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:03 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 0,050 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die European Lithium-Aktie bisher bei 0,051 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,049 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 432.043 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Bei 0,058 EUR markierte der Titel am 09.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die European Lithium-Aktie damit 12,803 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,014 EUR am 13.11.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 71,825 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 13.03.2026 erwartet. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net