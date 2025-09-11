DAX23.745 ±0,0%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,91 +3,9%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin97.530 +1,8%Euro1,1728 +0,3%Öl67,65 -3,0%Gold3.834 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Alibaba A117ME Commerzbank CBK100 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich kaum verändert -- US-Börsen höher -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- MoonLake, Palantir, Intel, Canopy Growth, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: ADOBE Unlimited Long (PL4UHP) - Gold auf Rekordniveau  Hot Stocks heute: ADOBE Unlimited Long (PL4UHP) - Gold auf Rekordniveau 
EU-weite Krypto-Lizenzen in Gefahr? Frankreich prüft Einschränkungen EU-weite Krypto-Lizenzen in Gefahr? Frankreich prüft Einschränkungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin wartet nicht. Warum solltest du? Krypto ETPs von 21Shares entdecken.
Index im Blick

Pluszeichen in New York: S&P 500 klettert zum Handelsende

29.09.25 22:32 Uhr
Pluszeichen in New York: S&P 500 klettert zum Handelsende | finanzen.net

Der S&P 500 entwickelte sich am Abend positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AppLovin Corp
602,90 EUR 31,40 EUR 5,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Campbell Soup Co.
27,26 EUR -0,49 EUR -1,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Carnival Corp & plc paired
24,95 EUR -1,12 EUR -4,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Coinbase
284,35 EUR 19,00 EUR 7,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Devon Energy Corp.
30,25 EUR -1,48 EUR -4,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EOG Resources Inc.
96,39 EUR -3,73 EUR -3,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
FedEx Corp.
203,05 EUR 1,25 EUR 0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
USD -0,00 USD -77,14%
Charts|News|Analysen
NVIDIA Corp.
155,00 EUR 3,30 EUR 2,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PayPal Inc
59,51 EUR 1,93 EUR 3,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Robinhood
116,36 EUR 12,28 EUR 11,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SVB Financial Group
0,23 EUR -0,09 EUR -27,86%
Charts|News|Analysen
Western Digital Corp.
98,96 EUR 6,66 EUR 7,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Williams-Sonoma Inc.
171,20 EUR 4,30 EUR 2,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.661,2 PKT 17,5 PKT 0,26%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsschluss notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0,26 Prozent höher bei 6.661,21 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 52,257 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,369 Prozent auf 6.668,23 Punkte an der Kurstafel, nach 6.643,70 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6.677,31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6.644,49 Punkten.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 29.08.2025, einen Stand von 6.460,26 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, bei 6.173,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, wurde der S&P 500 mit 5.738,17 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 13,51 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 6.699,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.835,04 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Robinhood (+ 12,27 Prozent auf 136,72 USD), Western Digital (+ 9,23 Prozent auf 116,74 USD), Coinbase (+ 6,85 Prozent auf 333,99 USD), AppLovin (+ 6,34 Prozent auf 712,36 USD) und PayPal (+ 5,49 Prozent auf 60,48 EUR). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Williams-Sonoma (-4,65 Prozent auf 191,98 USD), Carnival (-3,98 Prozent auf 29,40 USD), Devon Energy (-3,97 Prozent auf 35,52 USD), Campbell Soup (-3,77 Prozent auf 30,87 USD) und EOG Resources (-3,38 Prozent auf 113,35 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 52.477.697 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,694 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent bei der First Republic Bank-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AppLovin und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AppLovin

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AppLovin

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
15:11NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15:11NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen