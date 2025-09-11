Pluszeichen in New York: S&P 500 klettert zum Handelsende
Der S&P 500 entwickelte sich am Abend positiv.
Werte in diesem Artikel
Zum Handelsschluss notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0,26 Prozent höher bei 6.661,21 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 52,257 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,369 Prozent auf 6.668,23 Punkte an der Kurstafel, nach 6.643,70 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6.677,31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6.644,49 Punkten.
S&P 500-Performance seit Jahresbeginn
Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 29.08.2025, einen Stand von 6.460,26 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, bei 6.173,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, wurde der S&P 500 mit 5.738,17 Punkten berechnet.
Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 13,51 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 6.699,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.835,04 Punkten markiert.
Heutige Tops und Flops im S&P 500
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Robinhood (+ 12,27 Prozent auf 136,72 USD), Western Digital (+ 9,23 Prozent auf 116,74 USD), Coinbase (+ 6,85 Prozent auf 333,99 USD), AppLovin (+ 6,34 Prozent auf 712,36 USD) und PayPal (+ 5,49 Prozent auf 60,48 EUR). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Williams-Sonoma (-4,65 Prozent auf 191,98 USD), Carnival (-3,98 Prozent auf 29,40 USD), Devon Energy (-3,97 Prozent auf 35,52 USD), Campbell Soup (-3,77 Prozent auf 30,87 USD) und EOG Resources (-3,38 Prozent auf 113,35 USD).
Die teuersten S&P 500-Konzerne
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 52.477.697 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,694 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent bei der First Republic Bank-Aktie an.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|15:11
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
