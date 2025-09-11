Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 beendet den Montagshandel im Plus

DAX23.745 ±0,0%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,91 +3,9%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin97.530 +1,8%Euro1,1728 +0,3%Öl67,65 -3,0%Gold3.834 +1,9%
Heute im Fokus
DAX letztlich kaum verändert -- US-Börsen höher -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- MoonLake, Palantir, Intel, Canopy Growth, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, BYD im Fokus
Profil
So performte der NASDAQ 100 schlussendlich.

Am Montag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 0,44 Prozent stärker bei 24.611,35 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,511 Prozent auf 24.629,02 Punkte an der Kurstafel, nach 24.503,85 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 24.741,77 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24.560,22 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 29.08.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 23.415,42 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 22.534,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 20.008,62 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 17,33 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24.781,73 Punkten. Bei 16.542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit AppLovin (+ 6,34 Prozent auf 712,36 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5,62 Prozent auf 326,42 USD), PayPal (+ 5,49 Prozent auf 60,48 EUR), CSX (+ 5,35 Prozent auf 35,83 USD) und Electronic Arts (+ 4,50 Prozent auf 202,05 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Warner Bros Discovery (-3,31 Prozent auf 18,87 USD), Diamondback Energy (-3,15 Prozent auf 143,58 USD), Intel (-2,87 Prozent auf 34,48 USD), QUALCOMM (-2,30 Prozent auf 165,30 USD) und Broadcom (-1,98 Prozent auf 327,90 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 52.477.697 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,694 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Comcast-Aktie verzeichnet mit 7,40 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,15 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

