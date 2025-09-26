European Lithium Aktie News: European Lithium am Montagnachmittag mit Aufschlag

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von European Lithium. Die European Lithium-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 0,051 EUR.

Um 15:45 Uhr sprang die European Lithium-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 0,051 EUR zu. Der Kurs der European Lithium-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,051 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,050 EUR. Der Tagesumsatz der European Lithium-Aktie belief sich zuletzt auf 677.563 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.09.2025 bei 0,058 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,229 Prozent über dem aktuellen Kurs der European Lithium-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,014 EUR. Dieser Wert wurde am 13.11.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der European Lithium-Aktie 71,937 Prozent sinken.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte European Lithium am 13.03.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net