DAX23.745 ±0,0%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,91 +3,9%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin97.593 +0,1%Euro1,1720 -0,1%Öl67,61 -0,1%Gold3.849 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Alibaba A117ME Commerzbank CBK100 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich kaum verändert -- US-Börsen höher -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- MoonLake, Palantir, Intel, Canopy Growth, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
Bitcoin-Goldgrube Afrika: Warum Äthiopien zum Paradies für Bitcoin-Miner wird Bitcoin-Goldgrube Afrika: Warum Äthiopien zum Paradies für Bitcoin-Miner wird
Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!