European Lithium Aktie News: European Lithium am Freitagvormittag stark gefragt

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von European Lithium. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 27,1 Prozent auf 0,064 EUR zu.

Um 09:21 Uhr stieg die European Lithium-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 27,1 Prozent auf 0,064 EUR. Der Kurs der European Lithium-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,066 EUR zu. Bei 0,066 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der European Lithium-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.294.931 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 0,066 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,448 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,014 EUR am 13.11.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die European Lithium-Aktie derzeit noch 77,743 Prozent Luft nach unten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2027 erwartet.

Redaktion finanzen.net