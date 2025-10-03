DAX24.445 +0,1%Est505.655 +0,2%MSCI World4.336 +0,2%Top 10 Crypto16,48 +0,1%Nas22.844 +0,4%Bitcoin101.883 -0,9%Euro1,1731 +0,1%Öl64,68 +0,6%Gold3.862 +0,1%
European Lithium Aktie News: European Lithium am Freitagvormittag stark gefragt

03.10.25 09:27 Uhr
European Lithium Aktie News: European Lithium am Freitagvormittag stark gefragt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von European Lithium. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 27,1 Prozent auf 0,064 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
European Lithium Ltd
0,06 EUR 0,01 EUR 27,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:21 Uhr stieg die European Lithium-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 27,1 Prozent auf 0,064 EUR. Der Kurs der European Lithium-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,066 EUR zu. Bei 0,066 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der European Lithium-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.294.931 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 0,066 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,448 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,014 EUR am 13.11.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die European Lithium-Aktie derzeit noch 77,743 Prozent Luft nach unten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2027 erwartet.

Redaktion finanzen.net

