European Lithium Aktie News: European Lithium zündet am Nachmittag Kursrakete

Notierung im Fokus

Die Aktie von European Lithium zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 29,5 Prozent auf 0,065 EUR zu.

Im Tradegate-Handel gewannen die European Lithium-Papiere um 16:08 Uhr 29,5 Prozent. In der Spitze legte die European Lithium-Aktie bis auf 0,070 EUR zu. Bei 0,066 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via Tradegate 4.932.248 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 markierte das Papier bei 0,070 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die European Lithium-Aktie 7,692 Prozent zulegen. Am 13.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,014 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der European Lithium-Aktie 78,154 Prozent sinken.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte European Lithium am 13.03.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von European Lithium rechnen Experten am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net