DAX24.363 -0,2%Est505.647 ±0,0%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto16,59 +0,8%Nas22.894 +0,2%Bitcoin102.453 -0,4%Euro1,1744 +0,2%Öl64,70 +0,6%Gold3.875 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F thyssenkrupp 750000 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- US-Börsen höher -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- Investoren wollen Billionen-Vergütung für Tesla-CEO Musk stoppen -- Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Roche im Fokus
Top News
Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: Warum die Rally an den US-Börsen noch bis Jahresende andauern dürfte Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: Warum die Rally an den US-Börsen noch bis Jahresende andauern dürfte
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Notierung im Fokus

European Lithium Aktie News: European Lithium zündet am Nachmittag Kursrakete

03.10.25 16:10 Uhr
European Lithium Aktie News: European Lithium zündet am Nachmittag Kursrakete

Die Aktie von European Lithium zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 29,5 Prozent auf 0,065 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
European Lithium Ltd
0,08 EUR 0,02 EUR 49,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Tradegate-Handel gewannen die European Lithium-Papiere um 16:08 Uhr 29,5 Prozent. In der Spitze legte die European Lithium-Aktie bis auf 0,070 EUR zu. Bei 0,066 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via Tradegate 4.932.248 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 markierte das Papier bei 0,070 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die European Lithium-Aktie 7,692 Prozent zulegen. Am 13.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,014 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der European Lithium-Aktie 78,154 Prozent sinken.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte European Lithium am 13.03.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von European Lithium rechnen Experten am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf European Lithium

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf European Lithium

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu European Lithium Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung