DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.349 -0,1%Top 10 Crypto17,07 -1,9%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.274 -0,3%Euro1,1687 -0,2%Öl65,64 +0,2%Gold3.961 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Palantir A2QA4J BASF BASF11 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor behaupteter Eröffnung -- Nikkei mit Allzeithoch - chinesische Börsen geschlossen -- Rekordrally bei Gold hält an -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Aktien von TSMC, Advantest und Co. stark: Analysten sehen Dominoeffekte in der Halbleiterindustrie Aktien von TSMC, Advantest und Co. stark: Analysten sehen Dominoeffekte in der Halbleiterindustrie
Rüstungsaktien tiefer: JPMorgan bleibt optimistisch für Rheinmetall - Norwegen stockt RENK-Anteil auf Rüstungsaktien tiefer: JPMorgan bleibt optimistisch für Rheinmetall - Norwegen stockt RENK-Anteil auf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Trump geht weiter von baldigem Gaza-Deal aus

07.10.25 06:36 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump zeigt sich zuversichtlich, dass sein Gaza-Friedensplan bald umgesetzt werden kann. "Wir haben enorme Fortschritte gemacht", sagte der Republikaner in Washington und wiederholte damit ähnliche Aussagen aus den Vortagen. "Alle sind auf unserer Seite, um diesen Deal abzuschließen. So etwas hat es noch nie gegeben, niemand hat je so etwas gesehen", fügte er hinzu. Es gebe kein Land, das sich dagegen stelle. "Alle wollen, dass es passiert - sogar, denke ich, die Hamas", sagte Trump.

Wer­bung

Er habe mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gesprochen, der sich stark für eine Einigung einsetze und bei der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas ebenso hohes Ansehen genieße wie Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien, führte Trump aus. Auch aus dem Iran habe es ein "sehr starkes Signal" gegeben.

Unterhändler Israels und der Hamas hatten am Montag in Ägypten indirekte Gespräche über die Umsetzung des Gaza-Friedensplans von Trump begonnen. Dabei soll es zunächst um die Freilassung der verbliebenen 48 Geiseln im Gegenzug für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg und die Entlassung Hunderter palästinensischer Häftlinge gehen. Weitere Fragen, darunter die Entwaffnung der Hamas und ein israelischer Truppenrückzug aus dem Küstenstreifen, sind noch umstritten. Wie in vorigen Runden verhandeln die Konfliktparteien nicht direkt miteinander./gei/DP/zb