European Lithium Aktie News: European Lithium springt am Montagnachmittag hoch

So bewegt sich European Lithium

Die Aktie von European Lithium gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die European Lithium-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 67,1 Prozent auf 0,128 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von European Lithium nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 16:07 Uhr 67,1 Prozent auf 0,128 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die European Lithium-Aktie bei 0,135 EUR. Bei 0,120 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 36.595.436 European Lithium-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.10.2025 auf bis zu 0,135 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,469 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,014 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 88,906 Prozent.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 13.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 12.03.2027 wird European Lithium schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net