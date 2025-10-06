DAX24.423 +0,2%Est505.633 -0,3%MSCI World4.349 +0,3%Top 10 Crypto17,24 +1,4%Nas22.885 +0,5%Bitcoin106.468 +1,0%Euro1,1718 -0,1%Öl65,11 +1,2%Gold3.953 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Rheinmetall 703000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J BASF BASF11 NEL ASA A0B733 D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX fester -- US-Börsen uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Airbus, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
JP Morgan Chase & Co.: GEA-Aktie erhält Underweight JP Morgan Chase & Co.: GEA-Aktie erhält Underweight
18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter! 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
So bewegt sich European Lithium

European Lithium Aktie News: European Lithium springt am Montagnachmittag hoch

06.10.25 16:10 Uhr
European Lithium Aktie News: European Lithium springt am Montagnachmittag hoch

Die Aktie von European Lithium gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die European Lithium-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 67,1 Prozent auf 0,128 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
European Lithium Ltd
0,13 EUR 0,06 EUR 73,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von European Lithium nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 16:07 Uhr 67,1 Prozent auf 0,128 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die European Lithium-Aktie bei 0,135 EUR. Bei 0,120 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 36.595.436 European Lithium-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.10.2025 auf bis zu 0,135 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,469 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,014 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 88,906 Prozent.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 13.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 12.03.2027 wird European Lithium schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf European Lithium

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf European Lithium

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu European Lithium Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung