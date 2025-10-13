European Lithium Aktie News: European Lithium am Montagvormittag im Bullenmodus

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von European Lithium. Die European Lithium-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 8,5 Prozent auf 0,173 EUR.

Das Papier von European Lithium legte um 09:22 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 8,5 Prozent auf 0,173 EUR. Bei 0,175 EUR markierte die European Lithium-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,150 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten via Tradegate 5.260.585 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net