So bewegt sich European Lithium

European Lithium Aktie News: Anleger decken sich am Montagnachmittag mit European Lithium ein

13.10.25 16:08 Uhr
European Lithium Aktie News: Anleger decken sich am Montagnachmittag mit European Lithium ein

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von European Lithium. Zuletzt stieg die European Lithium-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 15,0 Prozent auf 0,184 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
European Lithium Ltd
0,19 EUR 0,03 EUR 19,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 16:05 Uhr ging es für das European Lithium-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 15,0 Prozent auf 0,184 EUR. Den Tageshöchststand markierte die European Lithium-Aktie bei 0,185 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,150 EUR. Bisher wurden via Tradegate 16.477.577 European Lithium-Aktien gekauft oder verkauft.

European Lithium wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 13.03.2026 vorlegen. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte European Lithium möglicherweise am 12.03.2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

