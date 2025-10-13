European Lithium Aktie News: Anleger decken sich am Montagnachmittag mit European Lithium ein
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von European Lithium. Zuletzt stieg die European Lithium-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 15,0 Prozent auf 0,184 EUR.
Um 16:05 Uhr ging es für das European Lithium-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 15,0 Prozent auf 0,184 EUR. Den Tageshöchststand markierte die European Lithium-Aktie bei 0,185 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,150 EUR. Bisher wurden via Tradegate 16.477.577 European Lithium-Aktien gekauft oder verkauft.
European Lithium wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 13.03.2026 vorlegen. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte European Lithium möglicherweise am 12.03.2027 präsentieren.
