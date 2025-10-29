Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag kaum bewegt

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Kaum Ausschläge verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 91,46 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 91,46 EUR. Bei 93,10 EUR erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 91,44 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 91,76 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 416.957 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 114,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,86 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.11.2024 (78,86 EUR). Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 15,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,59 EUR, nach 6,36 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 115,00 EUR an.

Am 25.07.2025 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,21 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,04 Prozent auf 80,81 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 83,34 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 11,73 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

