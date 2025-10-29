ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Adyen auf 1860 Euro - 'Buy'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen (Adyen BV Parts Sociales) anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 1835 auf 1860 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe solide abgeschnitten, schrieb Hannes Leitner in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die zugrundeliegenden Geschäftstrends blieben robust./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Ausgewählte Hebelprodukte auf Adyen B.V. Parts Sociales
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Adyen B.V. Parts Sociales
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|Datum
|Rating
|Analyst
|21:36
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:11
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|UBS AG
|10:01
|Adyen BV Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2025
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21:36
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:11
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|UBS AG
|10:01
|Adyen BV Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2025
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.08.2025
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.2025
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.2025
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.2024
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.11.2023
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2023
|Adyen BV Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|09.02.2023
|Adyen BV Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|20.08.2021
|Adyen BV Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|14.07.2021
|Adyen BV Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|11.02.2021
|Adyen BV Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Adyen B.V. Parts Sociales nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen