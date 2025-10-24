JP Morgan Chase & Co.

Adyen BV Parts Sociales Overweight

10:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 2450 Euro auf "Overweight" belassen. Der Quartalsbericht des Zahlungsabwicklers sei ohne Überraschungen geblieben, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch. Auch der Ausblick sei erwartungsgemäß./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com