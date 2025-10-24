DAX 24.255 -0,1%ESt50 5.712 +0,1%MSCI World 4.423 -0,1%Top 10 Crypto 15,45 +2,9%Nas 23.827 +0,8%Bitcoin 97.304 +0,4%Euro 1,1623 -0,2%Öl 64,04 -0,7%Gold 4.020 +2,0%
Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

1.591,00 EUR +139,00 EUR +9,57 %
STU
1.475,80 CHF +138,32 CHF +10,34 %
BRX
Marktkap. 45,67 Mrd. EUR

KGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4

ISIN NL0012969182

Symbol ADYYF

JP Morgan Chase & Co.

Adyen BV Parts Sociales Overweight

10:01 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Overweight
Adyen B.V. Parts Sociales
1.591,00 EUR 139,00 EUR 9,57%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 2450 Euro auf "Overweight" belassen. Der Quartalsbericht des Zahlungsabwicklers sei ohne Überraschungen geblieben, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch. Auch der Ausblick sei erwartungsgemäß./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
2.450,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.589,20 €		 Abst. Kursziel*:
54,17%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
1.591,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
53,99%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.930,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

10:01 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
21.10.25 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

dpa-afx Solides Ergebnis Adyen-Aktie mit kräftigem Kurssprung: Zahlungsdienstleister wächst etwas stärker als erwartet Adyen-Aktie mit kräftigem Kurssprung: Zahlungsdienstleister wächst etwas stärker als erwartet
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Adyen nach Umsatzzahlen auf Erholungskurs
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren eingebracht
HSBC Adyen - Welcher Zündfunke jetzt noch fehlt
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Adyen BV Parts Sociales von vor einem Jahr abgeworfen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Adyen auf 'Buy' - Ziel 1835 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Adyen BV Parts Sociales von vor einem Jahr rentiert?
