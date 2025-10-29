AKTIE IM FOKUS: Adyen nach Umsatzzahlen auf Erholungskurs
Werte in diesem Artikel
AMSTERDAM (dpa-AFX Broker) - Besser als erwartet ausgefallene Umsatzzahlen von Adyen (Adyen BV Parts Sociales) im dritten Quartal haben der Aktie des niederländischen Zahlungsdienstleisters am Mittwoch eine Erholung beschert. Nach Verlusten seit dem Wochenauftakt von etwas mehr als vier Prozent gewann das Papier kurz nach dem Handelsstart 7,6 Prozent auf 1.559,00 Euro und ist nun wieder zurück auf dem höchsten Stand seit Ende Juli. Im bisherigen Jahresverlauf ist es damit dennoch nicht allzu sehr vom Fleck gekommen: Mit einem Plus von etwas mehr als 8 Prozent hinkt das Papier dem EuroStoxx 50 hinterher. Der legte im gleichen Zeitraum fast 17 Prozent zu.
Jefferies-Analyst Hannes Leitner sprach mit Blick auf die Erlöskennziffern von Adyen von einem "starken Wachstum", das sich auf alle wichtigen Regionen erstreckt habe. Er verwies zudem auf den bestätigten Ausblick auf 2025 und die den Markterwartungen entsprechenden Zielen für 2026./ck/mis
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:01
|Adyen BV Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2025
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2025
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.2025
|Adyen BV Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|Adyen BV Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2025
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2025
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.2025
|Adyen BV Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.2025
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.2025
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.2025
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.2024
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.11.2023
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2023
|Adyen BV Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|09.02.2023
|Adyen BV Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|20.08.2021
|Adyen BV Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|14.07.2021
|Adyen BV Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|11.02.2021
|Adyen BV Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
