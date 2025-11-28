DAX 23.837 +0,3%ESt50 5.668 +0,3%MSCI World 4.395 -0,1%Top 10 Crypto 11,54 -7,3%Nas 23.366 +0,7%Bitcoin 74.450 -4,5%Euro 1,1611 +0,2%Öl 63,59 +0,6%Gold 4.241 +0,6%
JP Morgan Chase & Co.

Adyen BV Parts Sociales Overweight

08:01 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 2450 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Sandeep Deshpande drückte den Papieren des Zahlungsabwicklers am Freitagabend zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf wegen seines kurzfristig besonders starken Optimismus für die Kursentwicklung. In seinem Branchenausblick 2026 sind sie der Favorit für den europäischen Payment-Bereich. Der Kapitalmarkttag habe die langfristige Anlagestory verbessert und der aktuelle Gegenwind flaue ab./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 18:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
2.450,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.330,80 €		 Abst. Kursziel*:
84,10%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
1.335,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
83,41%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.974,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

08:01 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.11.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
19.11.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
12.11.25 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Adyen auf 'Positive Catalyst Watch'
finanzen.net Adyen BV Parts Sociales-Aktie: Was Analysten im November vom Papier halten
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Adyen BV Parts Sociales-Investment von vor 5 Jahren verloren
TraderFox Adyen: Höhere Handelsvolumina treiben Plattformnutzung im Winter an
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Adyen BV Parts Sociales-Investment von vor 3 Jahren verloren
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Adyen BV Parts Sociales von vor einem Jahr abgeworfen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Adyen auf 'Overweight' - Ziel 2450 Euro
dpa-afx Adyen-Aktie notiert im Plus: Zahlungsdienstleister will weiter zweistellig wachsen
