Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

Marktkap. 43,16 Mrd. EUR

KGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
Jefferies & Company Inc.

Adyen BV Parts Sociales Buy

14:41 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1860 Euro belassen. Der jüngste Investorentag des Zahlungsdienstleisters habe das Fundament für die nächste Wachstumsphase gelegt, bilanzierte Hannes Leitner in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 07:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 07:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
1.860,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.326,80 €		 Abst. Kursziel*:
40,19%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.351,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,66%
Analyst Name:
Hannes Leitner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.974,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

14:41 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
12.11.25 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.25 Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen DZ BANK
12.11.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Adyen BV Parts Sociales von vor einem Jahr abgeworfen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Adyen auf 'Overweight' - Ziel 2450 Euro
dpa-afx Adyen-Aktie notiert im Plus: Zahlungsdienstleister will weiter zweistellig wachsen
dpa-afx ROUNDUP: Adyen will weiter zweistellig und profitabel wachsen - Aktie im Plus
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Adyen führt EuroStoxx 50 an - JPMorgan: vorsichtige Ziele helfen
Dow Jones Adyen zielt auf mehr Marktanteile und höhere EBITDA-Marge für 2028
finanzen.net So stuften die Analysten die Adyen BV Parts Sociales-Aktie im vergangenen Monat ein
TraderFox Stocks in Action: Kion, Fuchs, Renk, Schneider Electric, Adyen
