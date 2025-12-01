DAX 23.770 +0,3%ESt50 5.706 +0,4%MSCI World 4.393 +0,2%Top 10 Crypto 12,49 +5,3%Nas 23.414 +0,6%Bitcoin 79.605 +1,3%Euro 1,1668 +0,4%Öl 63,14 +1,2%Gold 4.211 +0,1%
Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

Marktkap. 42,47 Mrd. EUR

KGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4

ISIN NL0012969182

Symbol ADYYF

Adyen BV Parts Sociales Buy

Adyen B.V. Parts Sociales
1.370,00 EUR -8,00 EUR -0,58%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die AKtie des Zahlungsabwicklers Adyen mit einem Kursziel von 1860 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Hannes Leitner analysierte die E-Commerce-Trends rund um Black Friday und Cyber Monday, die als Auftakt der jährlichen Shopping-Saison in westlichen Ländern, insbesondere in den USA, gelten. Leitner verzeichnete unter anderem einen starken Anstieg des Transaktionsvolumens, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar schrieb./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 21:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 21:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
1.860,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.370,00 €		 Abst. Kursziel*:
35,77%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.370,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,77%
Analyst Name:
Hannes Leitner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.974,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

12:11 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
01.12.25 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.11.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
19.11.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
13.11.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

TraderFox Kursziele TOP-5-Kursziele der Analysten am 03.12.25 TOP-5-Kursziele der Analysten am 03.12.25
TraderFox Stocks in Action: ASML, Adyen, LVMH, LEG Immobilien und Air-FranceKLM.
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Adyen auf 'Positive Catalyst Watch'
finanzen.net Adyen BV Parts Sociales-Aktie: Was Analysten im November vom Papier halten
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Adyen BV Parts Sociales-Investment von vor 5 Jahren verloren
TraderFox Adyen: Höhere Handelsvolumina treiben Plattformnutzung im Winter an
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Adyen BV Parts Sociales-Investment von vor 3 Jahren verloren
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Adyen BV Parts Sociales von vor einem Jahr abgeworfen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Adyen auf 'Overweight' - Ziel 2450 Euro
