ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Adyen auf 'Overweight' - Ziel 2450 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Adyen (Adyen BV Parts Sociales) mit einem Kursziel von 2450 Euro auf "Overweight" belassen. Vor dem noch an diesem Dienstag beginnenden Kapitalmarkttag habe der Zahlungsdienstleister seinen mittelfristigen Ausblick aktualisiert, schrieb Sandeep Deshpande am Dienstagmorgen in seiner ersten Reaktion. Dieser sei vorsichtig und liege für 2028 unter den Konsensschätzungen. Das sei aber gut für die Aktie, die seit der Erholung Ende 2023 nicht mehr gut gelaufen sei. Denn nun habe Adyen positives Überraschungspotenzial, selbst wenn kurzfristig etwas Enttäuschung aufkomme./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:29 / GMT
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
