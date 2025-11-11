DAX23.980 +0,1%Est505.694 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,22 -3,1%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.422 -1,3%Euro1,1580 +0,2%Öl64,54 +0,8%Gold4.141 +0,6%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Adyen auf 'Overweight' - Ziel 2450 Euro

11.11.25 14:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Adyen B.V. Parts Sociales
1.392,00 EUR 37,80 EUR 2,79%
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Adyen (Adyen BV Parts Sociales) mit einem Kursziel von 2450 Euro auf "Overweight" belassen. Vor dem noch an diesem Dienstag beginnenden Kapitalmarkttag habe der Zahlungsdienstleister seinen mittelfristigen Ausblick aktualisiert, schrieb Sandeep Deshpande am Dienstagmorgen in seiner ersten Reaktion. Dieser sei vorsichtig und liege für 2028 unter den Konsensschätzungen. Das sei aber gut für die Aktie, die seit der Erholung Ende 2023 nicht mehr gut gelaufen sei. Denn nun habe Adyen positives Überraschungspotenzial, selbst wenn kurzfristig etwas Enttäuschung aufkomme./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:29 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

DatumRatingAnalyst
11:16Adyen BV Parts Sociales BuyJefferies & Company Inc.
10:51Adyen BV Parts Sociales OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Adyen BV Parts Sociales BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.10.2025Adyen BV Parts Sociales BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025Adyen BV Parts Sociales BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.05.2025Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.02.2025Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.2024Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.11.2023Adyen BV Parts Sociales HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Adyen BV Parts Sociales VerkaufenDZ BANK
09.02.2023Adyen BV Parts Sociales VerkaufenDZ BANK
20.08.2021Adyen BV Parts Sociales UnderweightBarclays Capital
14.07.2021Adyen BV Parts Sociales UnderweightBarclays Capital
11.02.2021Adyen BV Parts Sociales UnderweightBarclays Capital

