Zahlungsdienstleister Adyen wächst kräftig - Aktie steigt

29.10.25 10:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Adyen B.V. Parts Sociales
1.564,40 EUR 113,40 EUR 7,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Adyen ist im dritten Quartal über alle Regionen hinweg gewachsen. Der niederländische Zahlungsdienstleister profitierte vor allem von höheren Volumina bei bestehenden Kunden. Für den Zeitraum bis Ende 2026 rechnet der Konzern weiterhin mit deutlichem Wachstum. Die Aktie steigt am Vormittag um knapp 10 Prozent.

Der Umsatz stieg im Quartal um 20 Prozent auf 598 Millionen Euro, was einem wechselkursbereinigten Anstieg von 23 Prozent entsprach. Das verarbeitete Zahlungsvolumen legte um 8 Prozent auf 347 Milliarden Euro zu.

Adyen habe die Konsenserwartung beim Umsatz übertroffen, meinen die Analysten von Citi. Der zusätzliche Ausblick für 2026 liege im Rahmen der Erwartungen. Dies werde angesichts der Sorgen der Anleger über das zugrunde liegende Kunden- und Marktwachstum als positives Zeichen gewertet.

Für 2026 erwartet Adyen ein Umsatzwachstum im niedrigen mittleren Zwanziger-Prozentbereich. 2025 soll das Wachstum im Rahmen des ersten Halbjahres liegen, als es 20 Prozent betrug. Die EBITDA-Marge soll 2026 auf über 50 Prozent steigen. Im ersten Halbjahr lag sie bei 50 Prozent.

"Unser Fokus liegt auf dem Wachstum der Kundenbasis", sagte CFO Ethan Tandowsky. "Die Vertiefung der bestehenden Beziehungen zahlt sich weiterhin aus."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/thl

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2025 05:36 ET (09:36 GMT)

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

DatumRatingAnalyst
10:01Adyen BV Parts Sociales OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:26Adyen BV Parts Sociales BuyJefferies & Company Inc.
27.10.2025Adyen BV Parts Sociales BuyJefferies & Company Inc.
27.10.2025Adyen BV Parts Sociales BuyJefferies & Company Inc.
21.10.2025Adyen BV Parts Sociales OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10:01Adyen BV Parts Sociales OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:26Adyen BV Parts Sociales BuyJefferies & Company Inc.
27.10.2025Adyen BV Parts Sociales BuyJefferies & Company Inc.
27.10.2025Adyen BV Parts Sociales BuyJefferies & Company Inc.
21.10.2025Adyen BV Parts Sociales OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.05.2025Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.02.2025Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.2024Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.11.2023Adyen BV Parts Sociales HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Adyen BV Parts Sociales VerkaufenDZ BANK
09.02.2023Adyen BV Parts Sociales VerkaufenDZ BANK
20.08.2021Adyen BV Parts Sociales UnderweightBarclays Capital
14.07.2021Adyen BV Parts Sociales UnderweightBarclays Capital
11.02.2021Adyen BV Parts Sociales UnderweightBarclays Capital

