Zahlungsdienstleister Adyen wächst kräftig - Aktie steigt
DOW JONES--Adyen ist im dritten Quartal über alle Regionen hinweg gewachsen. Der niederländische Zahlungsdienstleister profitierte vor allem von höheren Volumina bei bestehenden Kunden. Für den Zeitraum bis Ende 2026 rechnet der Konzern weiterhin mit deutlichem Wachstum. Die Aktie steigt am Vormittag um knapp 10 Prozent.
Der Umsatz stieg im Quartal um 20 Prozent auf 598 Millionen Euro, was einem wechselkursbereinigten Anstieg von 23 Prozent entsprach. Das verarbeitete Zahlungsvolumen legte um 8 Prozent auf 347 Milliarden Euro zu.
Adyen habe die Konsenserwartung beim Umsatz übertroffen, meinen die Analysten von Citi. Der zusätzliche Ausblick für 2026 liege im Rahmen der Erwartungen. Dies werde angesichts der Sorgen der Anleger über das zugrunde liegende Kunden- und Marktwachstum als positives Zeichen gewertet.
Für 2026 erwartet Adyen ein Umsatzwachstum im niedrigen mittleren Zwanziger-Prozentbereich. 2025 soll das Wachstum im Rahmen des ersten Halbjahres liegen, als es 20 Prozent betrug. Die EBITDA-Marge soll 2026 auf über 50 Prozent steigen. Im ersten Halbjahr lag sie bei 50 Prozent.
"Unser Fokus liegt auf dem Wachstum der Kundenbasis", sagte CFO Ethan Tandowsky. "Die Vertiefung der bestehenden Beziehungen zahlt sich weiterhin aus."
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo/thl
(END) Dow Jones Newswires
October 29, 2025 05:36 ET (09:36 GMT)
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:01
|Adyen BV Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2025
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2025
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.2025
|Adyen BV Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.08.2025
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.2025
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.2025
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.2024
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.11.2023
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2023
|Adyen BV Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|09.02.2023
|Adyen BV Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|20.08.2021
|Adyen BV Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|14.07.2021
|Adyen BV Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|11.02.2021
|Adyen BV Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
