Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 47,68 Mrd. EURKGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adyen mit einem Kursziel von 1835 Euro auf "Buy" belassen. Hannes Leitner äußerte sich in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht am Mittwoch zuversichtlich. Der Zahlungsabwickler dürfte angesichts einfacher werdender Vergleichswerte aus dem Vorjahr sowie positiver Aussagen von Einzelhändlern aus der Asien-Pazifik-Region ordentlich abgeschnitten haben. Zudem könnte Adyen für 2026 bereits erste Hinweise für ein angepeiltes Wachstum im unteren 20-Prozent-Bereich geben, was im Rahmen der mittelfristigen Ziele läge./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 22:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 22:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
1.835,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.507,80 €
|Abst. Kursziel*:
21,70%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.515,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,07%
|
Analyst Name:
Hannes Leitner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.930,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|10:16
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:16
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|09.02.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|20.08.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|14.07.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|11.02.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.24
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.11.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Jefferies & Company Inc.