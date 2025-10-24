DAX 24.309 +0,3%ESt50 5.711 +0,6%MSCI World 4.412 +0,9%Top 10 Crypto 15,70 +5,5%Nas 23.588 +1,7%Bitcoin 99.239 +0,8%Euro 1,1639 +0,1%Öl 66,01 +0,5%Gold 3.993 -2,1%
DZ BANK: Unilever Kaufen
Unilever Aktie

DZ BANK

Unilever Kaufen

16:51 Uhr
Unilever Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Unilever nach dem Zwischenbericht zum dritten Quartal von 5100 auf 5150 Pence angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Konsumgüterhersteller habe die Umsatzerwartungen knapp übertroffen und sehe sich bezüglich der Konzern-Transformation auf gutem Weg, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Montag vorliegenden Studie. Die geringfügige Verzögerung der Abspaltung der Speiseeis-Sparte TMICC dürfte Herlinghaus zufolge kein Problem darstellen. Das zügigere organische Wachstum und die höhere bereinigte Ebit-Marge nach der Abspaltung sollten der Aktie hingegen helfen./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 15:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 15:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

