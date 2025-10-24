Unilever Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Unilever nach dem Zwischenbericht zum dritten Quartal von 5100 auf 5150 Pence angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Konsumgüterhersteller habe die Umsatzerwartungen knapp übertroffen und sehe sich bezüglich der Konzern-Transformation auf gutem Weg, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Montag vorliegenden Studie. Die geringfügige Verzögerung der Abspaltung der Speiseeis-Sparte TMICC dürfte Herlinghaus zufolge kein Problem darstellen. Das zügigere organische Wachstum und die höhere bereinigte Ebit-Marge nach der Abspaltung sollten der Aktie hingegen helfen./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 15:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 15:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Unilever Kaufen
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
46,55 £
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
46,68 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Axel Herlinghaus
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,26 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Unilever plc
|16:51
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|08:01
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|24.10.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|24.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16:51
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|24.10.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.