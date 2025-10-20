DAX 24.309 +0,3%ESt50 5.711 +0,6%MSCI World 4.420 +1,1%Top 10 Crypto 15,94 +7,1%Nas 23.637 +1,9%Bitcoin 98.062 -0,4%Euro 1,1646 +0,1%Öl 65,61 -0,1%Gold 3.982 -2,4%
Deutsche Börse Aktie

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktie der Deutschen Börse nach vorgelegten Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Die um ein Prozent besser als erwartet ausgefallenen Umsätze seien auf höhere Treasury-Resultate in den Bereichen Handel & Clearing sowie Wertpapierdienstleistungen zurückzuführen, schrieb Ben Bathurst in einer am Montag vorliegenden Studie. Geringer als erwartet ausgefallene Betriebskosten hätten zudem zu einem Übertreffen der Ebitda-Erwartungen beigetragen. Wie erwartet, seien vor dem Kapitalmarkttag am 10. Dezember, bei dem die Deutsche Börse die Weiterentwicklung ihrer Strategie über 2026 hinaus vorstellen wolle, keine weiteren Prognosen veröffentlicht worden./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 15:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 15:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse Sector Perform

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
235,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
227,30 €		 Abst. Kursziel*:
3,39%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
228,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,75%
Analyst Name:
Ben Bathurst 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
268,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

21:46 Deutsche Börse Neutral JP Morgan Chase & Co.
21:36 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
16.10.25 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
16.10.25 Deutsche Börse Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.10.25 Deutsche Börse Hold Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

finanzen.net Jahresziele bestätigt Deutsche Börse-Aktie fester: Geringeres Wachstum im dritten Quartal Deutsche Börse-Aktie fester: Geringeres Wachstum im dritten Quartal
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Deutsche Börse nach Zahlen auf 'Sector Perform'
dpa-afx ROUNDUP: Deutsche Börse verdient überraschend viel - Jahresziele bestätigt
dpa-afx Deutsche Börse verdient überraschend viel - Jahresziele bestätigt
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Ende des Montagshandels im Plus
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag mit Kurseinbußen
finanzen.net Pluszeichen in Europa: So steht der Euro STOXX 50 aktuell
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Anleger schicken Deutsche Börse am Mittag auf rotes Terrain
EQS Group EQS-CMS: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 /
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Cointelegraph USDC issuer partners with Deutsche Börse for Europe stablecoin adoption
Benzinga CRCL Surges As Circle To Cooperate With Deutsche Börse On Stablecoin Adoption In Europe
