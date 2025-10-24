DAX 24.124 -0,6%ESt50 5.706 +0,0%MSCI World 4.419 -0,2%Top 10 Crypto 15,38 +2,5%Nas 23.958 +0,6%Bitcoin 96.117 -0,8%Euro 1,1603 -0,4%Öl 64,88 +0,7%Gold 3.930 -0,3%
1.515,60 EUR +63,60 EUR +4,38 %
STU
1.544,20 EUR +63,40 EUR +4,28 %
GVIE
Marktkap. 45,67 Mrd. EUR

KGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 1835 auf 1860 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe solide abgeschnitten, schrieb Hannes Leitner in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die zugrundeliegenden Geschäftstrends blieben robust./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
1.860,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.544,20 €		 Abst. Kursziel*:
20,45%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.515,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,72%
Analyst Name:
Hannes Leitner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.943,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

