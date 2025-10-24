Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 45,67 Mrd. EURKGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 1835 auf 1860 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe solide abgeschnitten, schrieb Hannes Leitner in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die zugrundeliegenden Geschäftstrends blieben robust./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
1.860,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.544,20 €
|Abst. Kursziel*:
20,45%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.515,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,72%
|
Analyst Name:
Hannes Leitner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.943,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|21:36
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:11
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|10:01
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21:36
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:11
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|10:01
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21:36
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:11
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|10:01
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|09.02.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|20.08.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|14.07.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|11.02.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.24
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.11.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Jefferies & Company Inc.