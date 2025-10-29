DAX 24.164 +0,2%ESt50 5.701 -0,1%MSCI World 4.418 -0,2%Top 10 Crypto 15,16 -1,4%Nas 23.958 +0,6%Bitcoin 95.482 +0,7%Euro 1,1611 +0,1%Öl 64,41 -0,8%Gold 3.970 +0,6%
Deutsche Bank Aktie

31,29 EUR +0,33 EUR +1,05 %
36,48 USD +1,97 USD +5,69 %
Marktkap. 57,02 Mrd. EUR

KGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000

ISIN DE0005140008

Symbol DB

RBC Capital Markets

Deutsche Bank Outperform

08:01 Uhr
Deutsche Bank Outperform
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Bank AG
31,29 EUR 0,33 EUR 1,05%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Bank anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 34 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Kreditinstitut sei für seine Anleger gut aufgestellt, schrieb Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die Expertin verwies auf unternehmensinterne Verbesserungsmaßnahmen und ein günstiges operatives Umfeld./rob/la/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:53 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:53 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martynova Anna / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Bank Outperform

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
31,01 €		 Abst. Kursziel*:
25,75%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
31,29 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,64%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Bank AG

08:01 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
29.10.25 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
29.10.25 Deutsche Bank Buy UBS AG
29.10.25 Deutsche Bank Hold Warburg Research
29.10.25 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

finanzen.net Erträge klettern Deutsche Bank-Aktie profitiert: Erwartungen übertroffen - Rendite auf Zielkurs Deutsche Bank-Aktie profitiert: Erwartungen übertroffen - Rendite auf Zielkurs
finanzen.net DAX aktuell: DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht schlussendlich Abschläge
finanzen.net Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich in Rot
finanzen.net Deutsche Bank-Analyse: DZ BANK vergibt Kaufen an Deutsche Bank-Aktie
TraderFox Deutsche Bank: Verbucht einen Rekordgewinn im 3. Quartal. Die 2025er Ziele stehen bei der 9,2er KGV-Aktie mit 3,3 % Dividendenrendite!
finanzen.net Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Mittwochnachmittag
finanzen.net Verluste in Frankfurt: DAX fällt nachmittags zurück
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags schwächer
Zacks Deutsche Bank Q3 Earnings Rise Y/Y, Provisions Decline Y/Y
Zacks Deutsche Bank (DB) Tops Q3 Earnings and Revenue Estimates
Cointelegraph Crypto ETP season? Safello, Deutsche Digital Assets to launch first TAO ETP on SIX Swiss Exchange
Financial Times Deutsche Bank reports record third-quarter profits as trading booms
RTE.ie Deutsche Bank posts surprise rise in quarterly profit
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release of a capital market information
