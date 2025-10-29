Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 57,02 Mrd. EURKGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
Deutsche Bank Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Bank anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 34 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Kreditinstitut sei für seine Anleger gut aufgestellt, schrieb Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die Expertin verwies auf unternehmensinterne Verbesserungsmaßnahmen und ein günstiges operatives Umfeld./rob/la/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:53 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:53 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Martynova Anna / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Bank Outperform
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
39,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
31,01 €
|Abst. Kursziel*:
25,75%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
31,29 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,64%
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Bank AG
|08:01
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|29.10.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|29.10.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.10.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|04.07.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|03.02.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|06.01.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|29.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|29.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|27.08.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.