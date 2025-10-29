RBC Capital Markets

Microsoft Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Microsoft nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 640 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Softwarekonzern habe ordentlich abgeschnitten und die Erwartungen klar übertroffen, schrieb Rishi Jaluria am Donnerstagabend. Verantwortlich dafür seien das starke währungsbereinigte Wachstum der Cloud-Sparte Azure sowie die Dynamik im Bereich Künstliche Intelligenz (KI)./rob/gl/ag

