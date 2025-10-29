DAX 24.164 +0,2%ESt50 5.701 -0,1%MSCI World 4.418 -0,2%Top 10 Crypto 15,16 -1,4%Nas 23.958 +0,6%Bitcoin 95.482 +0,7%Euro 1,1611 +0,1%Öl 64,41 -0,8%Gold 3.970 +0,6%
Microsoft Aktie

Marktkap. 3,47 Bio. EUR

KGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
RBC Capital Markets

Microsoft Outperform

08:01 Uhr
Microsoft Outperform
Aktie in diesem Artikel
Microsoft Corp.
454,85 EUR -3,50 EUR -0,76%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Microsoft nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 640 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Softwarekonzern habe ordentlich abgeschnitten und die Erwartungen klar übertroffen, schrieb Rishi Jaluria am Donnerstagabend. Verantwortlich dafür seien das starke währungsbereinigte Wachstum der Cloud-Sparte Azure sowie die Dynamik im Bereich Künstliche Intelligenz (KI)./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 16:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 16:48 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Microsoft Outperform

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 640,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 541,55		 Abst. Kursziel*:
18,18%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 527,50		 Abst. Kursziel aktuell:
21,33%
Analyst Name:
Rishi Jaluria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 632,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

