Quartalsbilanz

Wolfspeed-Aktie fällt: Quartalsverlust deutlich ausgeweitet

29.10.25 21:55 Uhr
NYSE-Wert Wolfspeed-Aktie unter Druck: Quartalsverlust vergrößert | finanzen.net

Der US-Chipproduzent Wolfspeed hat Börsianern nach US-Börsenschlus einen Blick in seine Bücher gewährt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wolfspeed
26,30 EUR -0,40 EUR -1,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wolfspeed hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Verlust in Höhe von 4,12 US-Dollar je Aktie erlitten, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Minus von 2,23 US-Dollar ausgewiesen worden war. Die Analysten hatten für den Berichtszeitraum in ihren Schätzungen einen Fehlbetrag von 0,713 US-Dollar je Aktie prognostiziert.

Beim Umsatz lag der Chip-Hersteller unter den Markterwartungen: Statt der von Analysten in Aussicht gestellten 198 Millionen US-Dollar erlöste das Unternehmen im Berichtsquartal 197 Millionen US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte Wolfspeed 195 Millionen US-Dollar umgesetzt.

Die Wolfspeed-Aktie notiert am Mittwoch an der NYSE nachbörslich 7,63 Prozent tiefer bei 29,55 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

